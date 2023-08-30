لا شئ في الحياة مستحيل.. مروان عطية في احدث ظهور شاهد

شارك اللاعب مروان عطية نجم النادي الأهلي، صوره له عبر حسابة الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق مروان عطية علي الصوره قائلا:"لا شئ في الحياة مستحيل فالكلمة ذاتها تقول انا ممكن".





معسكر الأهلي في النمسا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد خاض تدريباته أمس الثلاثاء، في معسكر الإعداد بالنمسا، على فترتينصباحًا ومساء، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ويخوض الفريق التدريب الصباحي في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا (الساعة الحادية والنصف صباحًابتوقيت القاهرة)، بينما سيكون المران المسائي في الخامسة مساءً بتوقيت النمسا (السادسة مساءً بتوقيت القاهرة).