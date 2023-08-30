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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. اللقاء الأول بين زيلينسكي وبايدن انتهى بفضيحة

زيلينسكي وبايدن
زيلينسكي وبايدن

أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن اللقاء الأول بين الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ونظيره الأمريكي جو بايدن، انتهى بفضيحة.

 

وأوضحت “الجارديان”، أن زيلينسكي قدم خلال اللقاء الأول للسياسيين في صيف 2021، مطالب عديدة لبايدن، الأمر الذي أثار غضب الأخير، وتسبب في رد فعل فاضح.

 

وأضافت أنه خلال الاجتماع الأول للسياسيين في صيف 2021، تصرف زيلينسكي بطريقة غير مهنية، مما أغرق الزعيم الأمريكي بمطالب عديدة.

 

وعلى وجه الخصوص، طلب انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ولكنه في الوقت نفسه أدلى بتصريح غريب حول الانسحاب الوشيك لفرنسا وألمانيا من التحالف ووصف الكتلة بأنها من بقايا الماضي مع تراجع أهميتها.

وأضافت: "كان هذا تصريحا سخيفا وتناقضا صارخا. وأثار غضب بايدن".

 

وأوضحت أن زيلينسكي اعتبر زميله سياسيًا “ضعيفًا”، حيث قام الرئيس الأمريكي، قبل لقائهما، برفع العقوبات عن الشركة الروسية المشاركة في بناء خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2”.

 

وفي الوقت نفسه، فإن بايدن نفسه أيضاً «لم يكن لديه رأي عالي» بالزعيم الأوكراني، خاصة بسبب علاقاته الودية مع السيناتور الجمهوري تيد كروز.

 

وفي وقت سابق، ذكرت نائبة وزير الدفاع الأمريكية، كاثلين هيكس أنه منذ بداية الصراع الأوكراني، نقلت الولايات المتحدة  أكثر من 3 ملايين صاروخ وقذيفة إلى أوكرانيا.

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وأمس، أعلنت الحكومة الأمريكية عن حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار، بما في ذلك قذائف المدفعية وذخائر الدفاع الجوي ومعدات إزالة الألغام.

تأتي عملية نقل الأسلحة الأخيرة في الوقت الذي تحاول فيه كييف شن موجة من الهجمات على المدن الروسية كجزء من هجومها المضاد.

زيلينسكي بايدن أوكرانيا أمريكا

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