البلشي يوجه الشكر للاتحاد الوطني للصحافة لتضامنه مع العاملين في بي بي سي

وجه الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين الشكر إلى الاتحاد الوطني للصحفيين فى بريطانيا لتضامنه مع قضية الزملاء العاملين فى الإذاعة البريطانية بمكتب القاهرة.

وقال البلشي إن الاتحاد الوطني للصحفيين فى بريطانيا نظم وقفة احتجاجية أمام مقر bbc في لندن دعما للعاملين في مكتب القاهرة، مشيرا إلى دعمه للزملاء ورفع مطالبهم.

وواصل العاملون في الإذاعة البريطانية بمكتب القاهرة “ بي بي سي” خطواتهم التصعيدية ضد تعنت الإدارة ضدهم.

وعقد العاملون في الإذاعة البريطانية بمكتب القاهرة مؤتمرا صحفيا اليوم بحضور وتضمن نقيب الصحفيين للإعلان عن خطواتهم القادمة ضد الإدارة.

وكان قد دعا العاملون في بي بي سي إلى حضور مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء الساعة الثالثة عصرًا، لإعلان تطورات القضية وتفاصيل خطواتهم القادمة لمواجهة تعنت إدارة بي بي سي، ويؤكد العاملون استمرار تحركاتهم على كافة الأصعدة والمستويات لإيقاف حالة التمييز التي تمارسها إدارة المؤسسة ضدهم فيما يخص السياسات المالية.

وتابع البيان: أضرب العاملون بمكتب القاهرة للمرة الثالثة، لمدة عشرة أيام، تنتهي الأربعاء، توقفت فيها إدارة المؤسسة عند عروض لا ترتقي لأقل من الحدود الدنيا لبداية أي تفاوض في استمرار واضح لسياسة التعنت والتمييز التي تنتهجها المؤسسة ضد العاملين بمكتب القاهرة.

وأضاف البيان أننا إذ نعلن تمسكنا بمطالبنا فإننا نؤكد أننا منفتحون على أي حل جاد ترعاه نقابة الصحفيين يكفل تحقيق هذه المطالب على أن يتم ذلك خلال الأيام القادمة قبل بداية الاضراب القادم والذي تم تقديم إخطار قانوني به لكل الأطراف، كما نؤكد استمرارنا في السعي بكل الطرق من أجل نيل حقوقنا المشروعة.

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