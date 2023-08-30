عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور شوقي علام بثقة رئيس الجمهورية ويرحب بالعمداء الجدد

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر

قدم مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري، الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتجديد لفضيلته لمدة عام.

 

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور شوقي علام بثقة رئيس الجمهورية

ورحب مجلس جامعة الأزهر بالعمداء الجدد الذين صدر لهم قرار تكليف، وهم: الدكتور عبد الناصر المغازي، عميد كلية الصيدلة بنين بالقاهرة، والدكتورة زينب القصبي زلط، عميدة كلية الصيدلة بنات بالقاهرة، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب بنين بأسيوط، والدكتور خالد محمد عباس، عميد كلية اللغات والترجمة.

وعبر العمداء الجدد عن شكرهم لهذه الثقة الغالية، مؤكدين على أنهم سيعملون على النهوض والارتقاء بكلياتهم، ورفع تصنيف جامعة الأزهر كل في موقعه.

رئيس المعاهد الأزهرية يناقش الاستعدادات لأعمال تصحيح الثانوية للدور الثاني

شيخ الأزهر يوافق على مشروع البرنامج الصيفي لتنمية القدرات العلمية للطلاب الوافدين

نائب رئيس جامعة الأزهر يكرم خريجات الدفعة 30 بكلية التربية بنات بالقاهرة

و قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، بتكريم خريجات الدفعة 30 بكلية التربية بنات بالقاهرة مصريات ووافدات من قسمي: (اللغة العربية - الدراسات الإسلامية).

 

وخلال الاحتفالية كرم الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية، والدكتورة خضرة سالم، عضو مجلس الشيوخ المصري، الخريجات؛ حيث شمل التكريم كلًّا من: الخريجة خيرية جي بيه مأيوسف، من دولة تايلاند، الحاصلة على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، والخريجة مريم إدريس سابو، من دولة نيجيريا، الحاصلة على تقدير ممتاز، والخريجة إيمان محمد بخاري، من دولة نيجيريا، الحاصلة على تقدير ممتاز.

 

أعقب ذلك تكريم الخريجات المصريات وسط سعادة كبيرة زينت عيونهن وعيون أسرهن، جاء ذلك بحضور الدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، والدكتورة مني نور الدين، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث،والدكتورة عبد الله سعودي منسق الأنشطة الطلابية،بفرع البنات،ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

جامعة الأزهر مجلس جامعة الأزهر الدكتور شوقي علام الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

إجراء عاجل من اتحاد جدة لحسم صفقة محمد صلاح

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

رئيس المعاهد الأزهرية يناقش الاستعدادات لأعمال تصحيح الثانوية للدور الثاني

شيخ الأزهر يوافق على مشروع البرنامج الصيفي لتنمية القدرات العلمية للطلاب الوافدين

دعاء لو قلته هيغير حياتك 180 درجة.. يقضي لك 100 حاجة

لو حد حسدني وأنا عارفة أعمل إيه؟.. فعل واحد هيحل الأزمة فورا

هل «خمسة وخميسة» وامسك الخشب بيمنعوا الحسد؟.. داعية إسلامي يجيب

خالد الجندي: أعمال الدنيا لا تحاسب بالنيات فهذا في الأخرة فقط

معنى نفقة المتعة ومقدارها في القرآن .. دار الإفتاء تكشف عنها

ماذا كان يقرأ الرسول قبل النوم؟.. كلمات نبوية تحفظ المسلم

ترشيحاتنا

بعد عزل بونجو.. من سيكون الرئيس الانتقالي في الجابون؟

الخارجية: نناشد الجالية المصرية في الجابون تجنب مناطق التوتر وتوخي الحذر

أول فيديو للواقعة| كيف قتلت فاشينيستا الكويت اثنين في لحظة ؟

بسبب قرارات زيلينسكي.. تحذيرات من اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا قريبا

قرار عاجل ضد المتهم باختلاس أموال مجموعة أمريكانا

الدخول مجانا.. متحف الإسكندرية القومي يحتفل بمرور 20 عاما على افتتاحه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصدفة.. شرطي ينقذ شابين من الموت المحقق وهما نائمين في أمريكا

على البحر.. هاجر أحمد تتألق رفقة زوجها| شاهد

بهذه الأوصاف..انتشار صورة كائن فضائي بالقرب من نهر في بوليفيا | شاهد

بعد فعل مشين على الرصيف.. نهاية مأساوية لشاب وفتاة في البرازيل| شاهد

فيديو

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

22 غرزة.. القصة الكاملة لـ خناقة جونيور أجايي في نادي سموحة وماذا فعل فرج عامر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ