مجلس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور شوقي علام بثقة رئيس الجمهورية ويرحب بالعمداء الجدد

قدم مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري، الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتجديد لفضيلته لمدة عام.

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور شوقي علام بثقة رئيس الجمهورية

ورحب مجلس جامعة الأزهر بالعمداء الجدد الذين صدر لهم قرار تكليف، وهم: الدكتور عبد الناصر المغازي، عميد كلية الصيدلة بنين بالقاهرة، والدكتورة زينب القصبي زلط، عميدة كلية الصيدلة بنات بالقاهرة، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب بنين بأسيوط، والدكتور خالد محمد عباس، عميد كلية اللغات والترجمة.

وعبر العمداء الجدد عن شكرهم لهذه الثقة الغالية، مؤكدين على أنهم سيعملون على النهوض والارتقاء بكلياتهم، ورفع تصنيف جامعة الأزهر كل في موقعه.

نائب رئيس جامعة الأزهر يكرم خريجات الدفعة 30 بكلية التربية بنات بالقاهرة

و قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، بتكريم خريجات الدفعة 30 بكلية التربية بنات بالقاهرة مصريات ووافدات من قسمي: (اللغة العربية - الدراسات الإسلامية).

وخلال الاحتفالية كرم الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية، والدكتورة خضرة سالم، عضو مجلس الشيوخ المصري، الخريجات؛ حيث شمل التكريم كلًّا من: الخريجة خيرية جي بيه مأيوسف، من دولة تايلاند، الحاصلة على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، والخريجة مريم إدريس سابو، من دولة نيجيريا، الحاصلة على تقدير ممتاز، والخريجة إيمان محمد بخاري، من دولة نيجيريا، الحاصلة على تقدير ممتاز.

أعقب ذلك تكريم الخريجات المصريات وسط سعادة كبيرة زينت عيونهن وعيون أسرهن، جاء ذلك بحضور الدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، والدكتورة مني نور الدين، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث،والدكتورة عبد الله سعودي منسق الأنشطة الطلابية،بفرع البنات،ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.