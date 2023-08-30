عمل بورسعيد: تنظيم ملتقى توظيفي لخريجي المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

شاركت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد في تنظيم ملتقى التوظيف الدوري الذي يقام بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي الحكومية والأهلية والخاصة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث شارك في الملتقي 13 شركة من شركات القطاع الخاص توفر 650 فرصة عمل متنوعة ومختلفة في العديد من التخصصات منها : باحثين اجتماعيين ، وأخصائيين تعديل سلوك ، و مسئول موارد بشرية ،اداريين ، وفني كنترول ، ومهندسين جودة ، وأمين مخزن ، وفنيين تجهيزات مطاعم ، وفنيين متابعة و باركود ، وعمال انتاج ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة ، وذلك للحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير المديرية أنه ألقى كلمة للحضور خلال فعاليات الملتقى أن الخريجين يحتاجوا إلى التأهيل والتوجيه لدخول سوق العمل ومديرية العمل توفر فرص عمل للشباب من الجنسين و كذلك توفر فرص للتدريب والاهتمام بملف التدريب والتشغيل وتوعية الشباب والخريجين الجدد بالعمل في القطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو تأهيل وصقل مهارات الشباب لسوق العمل والوصول إلى معدلات التشغيل المثلى مع حماية و رعاية حقوق العمال ، و إتاحة كل الإمكانات لتوفير عمالة ماهرة مدربة و مؤهلة للالتحاق بسوق العمل ، حيث يعد الشباب من الجنسين هم الشريحة الأكثر عدداً في المجتمع والأكثر حيوية ونشاطاً ولديهم طاقة للعطاء والعمل والتغيير والتطوير الذي يدفع عجلة التنمية الإقتصادية و يؤدي إلي زيادة الإنتاج ، لذا فإن تأهيلهم لسوق العمل أمراً ضرورياً لنمو وتطور المجتمع.

وأضاف مدير المديرية ، انه حضر فعاليات الملتقى الدكتور عبدالعزيز حسين عميد المعهد العالي ، والدكتورة أماني أيوب وكيل شئون البيئة وخدمة المجتمع ، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي الحكومية والأهلية والخاصة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيادة الدكتور وائل حامد مدير الجهاز والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان و التأمين الصحي الشامل ، كما شارك في تنظيم الملتقى لمياء محمود مدير إدارة الرعاية ، ورشا توفيق مسئولة قسم التفتيش ، واحمد ابو المعاطي مدير مكتب علاقات بورسعيد .

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