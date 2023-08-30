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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أول فيديو للواقعة| كيف قتلت فاشينيستا الكويت اثنين في لحظة ؟

الفاشينيستا فاطمة
الفاشينيستا فاطمة مؤمن

أثارت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، حالة من الجدل الواسع، والصدمة بين الجميع بعد انتشار مقطع فيديو لها ظهرت خلاله وهي السبب في وفاة شخصين وإصابة أثنين أخرين، فماذا حدث؟.. 

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كيف قتلت فاشينيستا الكويت اثنين في لحظة؟

كانت الفاشينيستا الكويتيه فاطمة مؤمن، تسير بسيارتها البنتلي في شارع السور باتجاه شارع الملك فهد، بسرعة تتخطى الـ 140 كيلو مترًا، متجاوزة بذلك السرعة القصوى المسموح بها، قاطعة إشارة مرور حمراء.

بينما كانت تقود فاطمة مؤمن سيارتها بالسرعة القصوى اصطدمت سيارتها بسيارة أخرى يستقلها 4 شباب، حيث تسبب هذا الاصطدام في وفاة اثنان من الشباب على الفور، وتم نقل الإثنين الأخرين للعناية المركزة وهم في حالة حرجة.

حبس الكويتية فاطمة مؤمن 

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية حبس الفاشينيستا فاطمة مؤمن، بعد أن تسبب في وفاة شخصين وإصابة اثنين أخرين بحادث سير، فجر الخميس الماضي، حيث اتضح انها كانت تقود سيارتها وهي تحت تأثير المخدرات.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها: « تقرر حبس المتهمة فاطمة مؤمن 10 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، وإحالتها للسجن المركزي تمهيدًا لإحالتها على المحكمة المختصة، وإخلاء سبيل مرافق قائد المركبة، وتم توجيه 10 تهم للمشتبه بها هي ( القتل الخطأ، الإصابة الخطأ، قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات المخدرة، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، قيادة مركبة برعونة، قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة، التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير، وإلحاق ضرر بالممتلكات العامة)..»

وتابع البيان: « ما وقع حادث تصادم ثنائي ووفاة وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها حيث كانا تحت تأثير مواد مسكرة وكذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح وكذلك القتل بالخطأ والإصابة الخطأ».

قررت وزارة الداخلية تشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات قضية الفاشينيستا فاطمة مؤمن، وما صاحبها من إجراءات إدارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث، وبالفعل باشرت اللجنة أعمالها مباشرة على أن تقدم تقريرها النهائي بنتيجة أعمالها خلال أسبوع.

 

فاشينيستا الكويت فاطمة مؤمن وزارة الداخلية الكويتية فيديو شارع الملك فهد البنتلي

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