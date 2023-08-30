جحيم علي الأرض.. جنود الجيش الأوكراني يفضحون قادتهم

قالت صحيفة “نويه تسورخر تسايتونج” السويسرية، نقلاً عن جنود بالجيش الأوكراني، إن رغبة الجنرالات الأوكرانيين في المضي قدمًا بأي ثمن تسببت في مقتل العديد من العسكريين.

وقال جندي بالجيش الأوكراني للصحيفة السويسرية: "بالطبع، ليس لدينا ما يكفي من خبراء المتفجرات. غالبًا ما نقوم بإزالة الألغام يدويًا. هذه عملية طويلة تثير غضب بعض الجنرالات”.

وأضاف: “إذا طلبوا منك المضي قدمًا، فمن الأفضل أن تفعل ذلك بنفسك وتذهب مباشرة إلى الجحيم".

وأوضحت الصحيفة، أنه “في ظل الظروف الصعبة للهجوم المضاد، بدأت معنويات بعض العسكريين في الانخفاض”.

واشتكى جندي آخر قائلاً: "إنهم الإدارة يعاملوننا مثل السيجارة التي يدخنونها ثم يرمونها".