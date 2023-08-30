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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتقاما من شركته..

حبس موظف و5 آخرين سرقوا 850 ألف جنيه من شركة بمدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر، حبس موظف سابق بشركة و٥ آخرين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على 850 ألف جنيه من الشركة بمدينة نصر لعدم إعطاء الموظف باقى مستحقاته المالية.

 

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.


وكان قد استعان موظف سابق بشركة شحن بخمسة آخرين وتمكن من الاستيلاء على 850 ألف جنيه من الشركة بمدينة نصر لعدم إعطائه باقى مستحقاته المالية.


ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في تحديد وضبط الجناة ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.


تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من مالك شركة شحن بدائرة القسم بتلقيه إتصالاً هاتفياً من موظفين بالشركة أبلغوه بأنهم عقب إستلامهم مبلغ مالى وقدره 850 ألف جنيه من مخزن تابع للشركة ملكه لتوريده بمقر الشركة الكائن بدائرة القسم، وحال توقفهم أمام مقر الشركة مُستقلين سيارة تابعة للشركة فوجئوا بسيارة لم يتمكنوا من إلتقاط أرقام لوحاتها تتوقف أمامهم ويترجل منها عدد أربعة أشخاص حاملين أسلحة بيضاء تجاههم وتعدوا عليهم بالضرب وسرقه المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 6 أشخاص منهم سائق بالشركة محل البلاغ ، تم ضبطهم.


وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأقر أحد المتهمين بأنه نظراً لسابقة عمله بالشركة محل البلاغ وتضرره من إدارة الشركة لعدم إعطائه باقى مستحقاته المالية خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك قام بالإتفاق مع المتهمين على إرتكاب الواقعة حيث قاموا بإستئجار سيارة وإستقلوها وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بإرتكاب الواقعة.


وتم بإرشادهم ضبط جزء كبير من المبلغ المسروق، وكذا ضبط 7 هواتف محمولة ودراجة نارية تم شرائهم بالمبالغ المالية المتحصلة من الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليهم وإتهموهم بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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