عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك، مشهد لظهور كائن اعتقد المتابعون أنه كائن فضائي، حيث ظهر بالقرب من نهر بيلكومايو في بوليفيا.

كائن فضائي يتجول وسط المارة 

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، في تقرير عن ظهور كائن وصفه كل من شاهده بأنه كائن فضائي وأصيب المشاهدون بحالة من الصدمة إثر رؤيتهم ما يعتقد أنه "كائن فضائي".


ولفت تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن الكائن الذي ظهر بالزي الفضائي المتعارف عليه بين الناس بدأ من جانبه في التحديق في المتفرجين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

ماكينة أهداف.. الأهلي يوجه أنظاره نحو قناص سنغالي

مروة صبري لـ أسما منير: ليه رايحة مهرجان الدراما انتي مش فنانة

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

موضوعات متعلقة

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

اتعلم التقطيع وفتح القبور .. كواليس استعداد أحمد فهمي لمسلسل سفاح الجيزة

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

بعد دعوة مصر رسمياً .. ما هي مجموعة البريكس؟

المجني عليه أخفى الأدلة.. إمرأة تعتدي على زوجها بأداة مطبخ

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

ترشيحاتنا

انهيار وشيك.. ضابط مخابرات أمريكي يحذر أوكرانيا من عواقب قرار بوتين

القوات الأوكرانية تخترق دفاعات “أنياب التنين” الروسية في الجنوب

شكري: الإبقاء على مساهمات الأونروا ضرورة ملحة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. مفأجاة في مؤشرات القبول

ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية بعد قرار السعودية بشأن الإنتاج

أول رد رسمي من الأزهر على عمرة البدل: تتنافى مع المقاصد الشرعية للشعيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ما أبكت والدها.. 10 صور لابنة ماجد الكدواني| شاهد

طريقة عمل كيكة السينامون رول.. جديدة وغير تقليدية

4 أسباب خطيرة تجعل طفلك يصاب بديدان البطن.. احذريها

بالفستان الأبيض.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها| شاهد

فيديو

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

استمرت 6 أشهر .. عودة أطول رحلة فضاء في تاريخ العرب..فيديو جراف

فيديوهات مخلة مع أطفال وسيدات متزوجة.. تفاصيل سقوط صيدلي مدينة نصر «فيديوجراف»

سمك مسمم منتشر في الأسواق | اعرف الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ