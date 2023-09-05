يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك، مشهد لظهور كائن اعتقد المتابعون أنه كائن فضائي، حيث ظهر بالقرب من نهر بيلكومايو في بوليفيا.

كائن فضائي يتجول وسط المارة

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، في تقرير عن ظهور كائن وصفه كل من شاهده بأنه كائن فضائي وأصيب المشاهدون بحالة من الصدمة إثر رؤيتهم ما يعتقد أنه "كائن فضائي".



ولفت تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن الكائن الذي ظهر بالزي الفضائي المتعارف عليه بين الناس بدأ من جانبه في التحديق في المتفرجين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.