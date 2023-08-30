لن ينجو.. ضابط مخابرات أمريكي يحذر زيلينسكي من اقتراب موته

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لن ينجو من صراع مسلح مع روسيا.

وأضاف ريتر، أنه “مثل الفراشة التي تسحب إلى النار. فهو يعلم أنه سيحترق… يعود دائما إلى النور، وسيفعل ذلك مرات عديدة، وسيموت إما على يد الروس أو على أيدي شعبه".

وأوضح أنه “على الرغم من الوضع المتدهور بشكل متزايد في أوكرانيا، يفضل زيلينسكي البقاء في السلطة بسبب الاعتماد المرضي على اهتمام الغرب”.

وقال ريتر: “الأفضل لرئيس الدولة أن يستقيل الآن، قبل فوات الأوان”.

وأضاف: "لو كان ذكيا، لسافر إلى الخارج ولن يعود أبدا.. كان سيستقيل ويختبئ في أحد المنازل مقابل عدة ملايين من الدولارات، اشتراها بأموال الشعب الأوكراني وضرائب المواطنين الأمريكيين".