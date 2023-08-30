عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد|تفاصيل استقبال السيسي وفدا موسعا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس

السيسي مع الوفد
السيسي مع الوفد

نشرت الصفحة الرسمية التابعة لرئاسة الجمهورية، مقطع فيديو لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وفداً موسعاً رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي. 

ضم الوفد الذي استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، السيناتور "ليندساي جراهام" عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور "روبرت مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

txt

الرئيس السيسي يهنئ فيتنام بذكرى يوم الاستقلال

فيما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الوفد شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل، طال تأثيرها العديد من دول العالم.
 

السيسي وفد الكونجرس الكونجرس اخبار التوك شو أعضاء الكونجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

كيف خدع الأهلي المنتخب؟| تطورات جديدة في أزمة معسكر مصر.. وهذا مخرج “الأحمر” الوحيد

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

السيسي يبحث تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مصر مع وفد رفيع المستوى من الكونجرس

ترشيحاتنا

استمر 50 عاما.. التحرك العسكري في الجابون ينهي حكم “سلالة” بونجو

بعد خطابه عن روسيا.. أوكرانيا تشن هجوما عنيفا علي البابا فرانسيس

البيت الأبيض يكشف سعي روسيا للحصول على أسلحة من كوريا الشمالية

للطلاب .. تعرفوا على تفاصيل اشتراكات المترو قبل الدراسة 2023

تنسيق الجامعات 2023 .. بشرى لطلاب الـ 50% بمؤشرات المرحلة الثاثة

إعصار إداليا يلغي 900 رحلة طيران في أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. أجمل صور تجمع بين محمد رمضان وزوجته |شاهد

ألوان مبهجة.. بشرى تستعرض جمالها بهذا الفستان| شاهد

بالصدفة.. شرطي ينقذ شابين من الموت المحقق وهما نائمين في أمريكا

على البحر.. هاجر أحمد تتألق رفقة زوجها| شاهد

فيديو

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

22 غرزة.. القصة الكاملة لـ خناقة جونيور أجايي في نادي سموحة وماذا فعل فرج عامر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ