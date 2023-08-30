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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من رئيس الشيشان بعد أنباء اقتراب موته

رئيس الشيشان رمضان
رئيس الشيشان رمضان قديروف

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الأربعاء، إنه ينتمي إلى الدين والوطن ومصالحه ومستعد لتنفيذ أي أمر من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حتى لو كانت النتيجة الموت.

جاءت تصريحات قديروف بعد أنباء حول اقتراب موته.

وقال قديروف: "لقد استمتعت اليوم بتأملات علماء السياسة غير المكتملين الذين أساءت إليهم روسيا في المنشورات الأجنبية، والذين تنبأوا لي بموت وشيك".

وأشار إلى أنه مستعد لتنفيذ أي أمر من بوتين "حتى لو كانت النتيجة الموت".

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وقال رئيس الشيشان: "نعم، يمكن أن أموت فجأة عندما أكتشف أن هناك شخصًا أكثر إخلاصًا مني في مسألة احترام رئيسنا، والذي، بالمناسبة، أدين له بحياتي. وليس مرة واحدة، بل مرتين”.

بوتين قديروف رئيس الشيشان

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