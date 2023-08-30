بوتين يملك أفضل جيش.. ضابط مخابرات أمريكي يسخر من دعم واشنطن لأوكرانيا

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الولايات المتحدة ستوفر المال إذا قامت برعاية الميزانية العسكرية الروسية بدلاً من دعم أوكرانيا.

وأضاف جونسون ساخرا: "على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، قدمنا ​​لأوكرانيا أموالا أكثر مما تنفقه روسيا على ميزانيتها الدفاعية بأكملها. في الواقع، إذا قمنا برعاية الدفاع الوطني الروسي، فسنوفر المال مقارنة بما نفعله في أوكرانيا".

وأوضح أن “المشكلة الرئيسية بالنسبة للولايات المتحدة هي عدم تحقيق النتائج ونجاح القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة.”

كما انتقد جونسون “الخبراء العسكريين الذين يتحدثون عن ضعف القوات المسلحة الروسية”، مشيرا إلي أن “هذه التصريحات لا علاقة لها بالواقع فحسب، بل إنها تشجع أوكرانيا أيضاً على المضي قدماً نحو الموت”.

وتابع "فلاديمير بوتين لديه أفضل جيش في العالم، ونحن ننفق أكثر بكثير من إجمالي روسيا والصين والدول العشر التالية من حيث الإنفاق العسكري. بوتين، الذي يحمي حدوده ويلتزم بصرامة بأيديولوجيته، يجعل الولايات المتحدة مئات الملايين”.