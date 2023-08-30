عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يملك أفضل جيش.. ضابط مخابرات أمريكي يسخر من دعم واشنطن لأوكرانيا

حرب اوكرانيا
حرب اوكرانيا

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الولايات المتحدة ستوفر المال إذا قامت برعاية الميزانية العسكرية الروسية بدلاً من دعم أوكرانيا.

وأضاف جونسون ساخرا: "على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، قدمنا ​​لأوكرانيا أموالا أكثر مما تنفقه روسيا على ميزانيتها الدفاعية بأكملها. في الواقع، إذا قمنا برعاية الدفاع الوطني الروسي، فسنوفر المال مقارنة بما نفعله في أوكرانيا".

وأوضح أن “المشكلة الرئيسية بالنسبة للولايات المتحدة هي عدم تحقيق النتائج ونجاح القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة.”

كما انتقد جونسون “الخبراء العسكريين الذين يتحدثون عن ضعف القوات المسلحة الروسية”، مشيرا إلي أن “هذه التصريحات لا علاقة لها بالواقع فحسب، بل إنها تشجع أوكرانيا أيضاً على المضي قدماً نحو الموت”.

بسبب قرارات زيلينسكي.. تحذيرات من اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا قريبا

بجانب الحرب.. أوكرانيا تواجه كارثة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

وتابع "فلاديمير بوتين لديه أفضل جيش في العالم، ونحن ننفق أكثر بكثير من إجمالي روسيا والصين والدول العشر التالية من حيث الإنفاق العسكري. بوتين، الذي يحمي حدوده ويلتزم بصرامة بأيديولوجيته، يجعل الولايات المتحدة مئات الملايين”.

أوكرانيا الولايات المتحدة روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

كيف خدع الأهلي المنتخب؟| تطورات جديدة في أزمة معسكر مصر.. وهذا مخرج “الأحمر” الوحيد

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

أول تعليق من رئيس الشيشان بعد أنباء اقتراب موته

أمريكا والناتو لم يستجيبا.. دولة أوروبية تحذر من اقتراب الحرب العالمية الثالثة

روسيا: من المستحيل إطعام الكوكب بدوننا

لن ينجو.. ضابط مخابرات أمريكي يحذر زيلينسكي من اقتراب موته

المجر تفجر مفاجأة مدوية بشأن محاولات الغرب لاغتيال بوتين

بعد عزل بونجو.. من سيكون الرئيس الانتقالي في الجابون؟

قرار حاسم من الدفاع الإسبانية بعد أحداث النيجر والجابون

بسبب قرارات زيلينسكي.. تحذيرات من اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا قريبا

ترشيحاتنا

استمر 50 عاما.. التحرك العسكري في الجابون ينهي حكم “سلالة” بونجو

بعد خطابه عن روسيا.. أوكرانيا تشن هجوما عنيفا علي البابا فرانسيس

البيت الأبيض يكشف سعي روسيا للحصول على أسلحة من كوريا الشمالية

للطلاب .. تعرفوا على تفاصيل اشتراكات المترو قبل الدراسة 2023

تنسيق الجامعات 2023 .. بشرى لطلاب الـ 50% بمؤشرات المرحلة الثاثة

إعصار إداليا يلغي 900 رحلة طيران في أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. أجمل صور تجمع بين محمد رمضان وزوجته |شاهد

ألوان مبهجة.. بشرى تستعرض جمالها بهذا الفستان| شاهد

بالصدفة.. شرطي ينقذ شابين من الموت المحقق وهما نائمين في أمريكا

على البحر.. هاجر أحمد تتألق رفقة زوجها| شاهد

فيديو

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

22 غرزة.. القصة الكاملة لـ خناقة جونيور أجايي في نادي سموحة وماذا فعل فرج عامر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ