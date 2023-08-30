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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استفزاز جديد للعالم.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

صاروخ كوريا الشمالية
صاروخ كوريا الشمالية -صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخًا باليستيًا اليوم الأربعاء.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال خفر السواحل الياباني إنه رصد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ قد يكون باليستيًا.

من جانبه، قال الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر.

وفي وقت سابق، زار الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، مقر البحرية الأمريكية مع ابنته. 

ودعا إلى تعزيز القوات البحرية، مؤكدا أن مياه البلاد مليئة "بخطر حرب نووية".

ووفقا لوكالة "رويترز"، انتقد كيم التعاون الثلاثي بين "زعماء العصابات" وهم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، الذين يجرون تدريبات بحرية مشتركة.

وأجرت الدول الثلاثة مناورات في المياه الدولية قبالة جزيرة جيجو جنوب كوريا الجنوبية. 

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن الهدف الرئيسي هو تحسين قدرتهم على اكتشاف وتتبع الأهداف وتبادل المعلومات في حالة حدوث استفزاز من قبل بيونج يانج.

وقال كيم في خطاب ألقاه بمناسبة يوم البحرية في البلاد، إن المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية أصبحت غير مستقرة "مع خطر نشوب حرب نووية" بسبب الأعمال العدائية التي تقودها الولايات المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

واتهم كيم الولايات المتحدة أيضا بأنها "أكثر اهتياجا من أي وقت مضى" لأنها أجرت مناورات بحرية مشتركة ونشرت أصولا استراتيجية نووية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية على أساس دائم.

وأشار كيم إلى أنه "بسبب تحركات المواجهة المتهورة للولايات المتحدة والقوى المعادية الأخرى، تم تحويل مياه شبه الجزيرة الكورية إلى أكبر منطقة لتركيز المعدات الحربية في العالم".

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