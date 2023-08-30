عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموافقة على 77 طلب تقنين جديدا وإعادة عرض وقبول تظلمين ببني سويف

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا (رقم 118 )للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام،أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة،سمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية،وباقى أعضاء اللجنة من الأمانة الفنية، الاستثمار ورؤساء الوحدات المحلية  ووكلاء الوزارة ومديري المديريات  أعضاء اللجنة.

الحكومة تمنح سامسونج رخصة ذهبية لإقامة مصنع محمول فى بنى سويف

مياه بني سويف تنظم ندوة توعوية لترشيد الاستهلاك داخل كنيسة الملاك ميخائيل


استعرض الاجتماع  مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، حيث تم قبول 2تظلم والموافقة على( 75طلب جديد+2 إعادة عرض )، ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها إلى  4503 طلبا،فيما  بلغ إجمالي العقود المُحررة  3040( 2379عقد مباني+  661 زراعة)،في حين يجري حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك

من جانبه وجه المحافظ بتكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببنى سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مياة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

الخير قادم.. 1.5 مليار دولار في طريقها لخزانة مصر.. ما القصة؟

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة بإعياء شديد في بني سويف

ترشيحاتنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب علمي | الحق مكانك بهذه الكليات

وظائف خالية للشباب.. قدم الآن

وقع في الفخ .. زيلينسكي يواجه العزل أو المحاكمة بعد خطأ كارثي

برعاية فيتوريا .. انفراجة في أزمة انضمام لاعبي الأهلي لمنتخب مصر |خاص

نشرتا الرذيلة .. قرار عاجل في قضية شيري وزمردة

مجلس جامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات لامتحانات التصفية السبت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ملابسها| قصة عرض لحبيبة مرزوق لاعبة الجمباز أثار ضجة حول العالم

لاصحاب الدايت..طريقة دجاج مشوى بالنعناع والشبت

تعرف على اهمية فيتامين ب3 للجسم

في عيد ميلادها.. أجمل صور تجمع بين محمد رمضان وزوجته |شاهد

فيديو

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ