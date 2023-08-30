عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية الأسبق : زيارة الوفد الأمريكي تأكيد على نجاح السياسة المصرية

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة وفد من الحزب الديموقراطي والحزب الجمهوري في أمريكا لمقابلة الرئيس السيسي هامة للغاية، باعتبارهم أعضاء مهمين في مجلس الشيوخ، ومنهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وإسهام هذه اللجنة بما له تأثير كبير على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الدول بشكل عام ومصر بشكل خاص. 

محمد العرابي يتحدث عن زيارة الوفد الأمريكي لمصر 

وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مثل هذه الزيارات إلى مصر تتم بشكل سنوي من الدول المهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، واللقاء مع الرئيس السيسي يكون واحدا من اللقاءات المهمة، لأن هذا المستوى من السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية يعتقدون في أنفسهم أنه يجب التوصل مع أعلى رأس في الدولة واستماع المواقف منه وجها لوجه، وهذا أمر مفيد جدا بالنسبة لمصر. 

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن اللقاء مع الرئيس السيسي يبحث العديد من الملفات المختلفة، ويكون هناك توضيح كبير من الأمور حول مزاعم عديدة تنتشر حول العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. 

واستكمل، أن الزيارة اليوم مهمة للغاية بالنسبة لمستقبل العلاقة بين مصر وأمريكا في المستقبل القريب، لافتًا إلى أن مصر استطاعت في قيادة شؤونها الخارجية بصورة دقيقة خلال السنوات الأخيرة، وتتعامل مع كافة الدول بحسب المصالح الخاصة بمصر، وهذا أمر هام جدا في ضوء المشاكل والأزمات الاقتصادية التي شهدتها في الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك نجاحا كبيرا للسياسة الخارجية المصرية، مع دقة كبيرة في التعامل مع كافة التكتلات. 

وشدد على أن وجود وفد أمريكي عالي المستوى يسعى لمعرفة رأي الاستراتيجية المصرية، ورأي مصر وما إلى ذلك أمر هام جدا، فضلا عن مناورات النجم الساطع بالتعاون مع الجيش المصري، فضلا عن الأزمة السودانية وغيرها من الأزمات التي تعمل مصر على حل مثل تلك القضايا الإقليمية، ومنها القضية الفلسطينية.

وأوضح، أن زيارة اليوم واحدة من الزيارات المهمة جدا التي تضع خطوط واضحة لمستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي علاقة مهمة لا تستطيع مصر تجاهلها في الوقت الحالي. 

وزير الخارجية الاسبق الحزب الجمهوري الحزب الديموقراطى عزة مصطفي برنامج صالة التحرير صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

الخير قادم.. 1.5 مليار دولار في طريقها لخزانة مصر.. ما القصة؟

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب علمي | الحق مكانك بهذه الكليات

وظائف خالية للشباب.. قدم الآن

وقع في الفخ .. زيلينسكي يواجه العزل أو المحاكمة بعد خطأ كارثي

برعاية فيتوريا .. انفراجة في أزمة انضمام لاعبي الأهلي لمنتخب مصر |خاص

نشرتا الرذيلة .. قرار عاجل في قضية شيري وزمردة

مجلس جامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات لامتحانات التصفية السبت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ملابسها| قصة عرض لحبيبة مرزوق لاعبة الجمباز أثار ضجة حول العالم

لاصحاب الدايت..طريقة دجاج مشوى بالنعناع والشبت

تعرف على اهمية فيتامين ب3 للجسم

في عيد ميلادها.. أجمل صور تجمع بين محمد رمضان وزوجته |شاهد

فيديو

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ