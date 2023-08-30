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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام لبني سويف يناقش عدداً من الموضوعات والطلبات خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مشروع المواقف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

في إطار  تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ترأس السكرتير العام اللواء حازم عزت ، الاجتماع  الدوري لمجلس إدارة مشروع المواقف،بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،المهندس طارق علي حسن مدير مشروع المواقف ،ورؤساء الوحدات المحلية ،ومديري بعض  الإدارات المعنية بديوان عام  المحافظة.

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وخلال الاجتماع ناقش السكرتير العام،عددًامن الموضوعات ومقترحات لتطوير منظومة العمل بالمواقف وتعظيم الإيرادات وتسهيل الخدمة، وذلك بالتنسيق مع  الجهات ذات الصلة من المرور والمواقف والوحدات المحلية، لاتخاذ القرار المناسب حيالها ، وذلك وفق القانون وبما يضمن التيسير على المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في هذا الملف، مؤكداً على تضافر الجهود  لمتابعة اتنظام الخدمات المقدمة وتلافي أية سلبيات قد تضر بمنظومة العمل بها

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