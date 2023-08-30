الليلة.. قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينه بنها، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق٣٠/ ٨/ ٢٠٢٣ وحتى الساعة الخامسة فجراً.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لاستكمال أعمال تطهير محطة معالجه الصرف الصحي ببنها

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.