بالمايوه.. أسما شريف منير تخطف الأنظار رفقة ابنتها

شاركت ابنة الفنان شريف منير اسما ، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام صورة، برفقة ابنتها .





وظهرت اسما شريف منير ، بإطلالة انيقة ومميزة وهو ما لفت الانظار اليها ، حيث تالقت بالمايوه باللون الاسود اللامع مكشوف الاكتافوالصدر.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة.









وقالت أسما شريف منيرخلال لقاء لها بالمهرجان : "طيب أول حاجة شكرا علي كل ردود الفعل، الوحشة والحلوة كلها، ساعات موقف زي ديبتخلي ناس تشوف ناس تانية عاملين إزاي مجرد أنهم بيعبروا عن رأيهم، وشكرا لكل الناس اللي كانت خايفة وقلقانة عليا، ممكن بقي أقولكم الحكاية من وجهة نظري ببساطة".





وطمأنت أسما شريف منير محبيها عليها مؤكدة أنها لا تمر بحالة اكتئاب وأن ما حدث كان قرارا لحظيا وانفعاليا لكنها غير نادمة عليه.





وتابعت: "أولا الحكاية جت بالصدفة جدا وكان قرار لحظي وانفعالي جدا ومش ندمانه عليه، تاني حاجة أنا مش بعمل كده عشان أطلع ترندبس كنت عارفة إني هبقي ترند، في فرق كبير بين عايزه وعارفة، على فكرة الترند ده نقمه مش حاجة حلوة خالص بس مش هدخل في الجدلده دلوقتي، تالت حاجة أنا الحمد لله كويسة ومبسوطة ومش واخدة الخطوة دي بسبب اكتئاب خالص بالعكس، دي صفحة جديدة حلوة مليانهتفاؤل وقوة وإرادة وتحدي وجرأة وشجاعة وكل حاجة إيجابية في الكون، أنا فعلا من فترة كنت بمر بمرحلة صعبة جدا بس كنت في رحلةبقالي شوية بتعافي منها وبقف على رجلي من الأول وكان آخرها رحلة دهب، فا تاني بالعكس ده مش اكتئاب ده مرحلة انتقالية مؤمنة إن هحقق فيها حاجات كتير".

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