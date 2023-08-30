عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالمايوه.. أسما شريف منير تخطف الأنظار رفقة ابنتها

صدى البلد

شاركت ابنة الفنان شريف منير اسما ، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام  صورة، برفقة ابنتها .


 

وظهرت  اسما شريف منير ،  بإطلالة انيقة ومميزة وهو ما لفت الانظار اليها ، حيث تالقت بالمايوه   باللون الاسود اللامع مكشوف الاكتافوالصدر.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة.


 


 

وقالت أسما شريف منيرخلال لقاء لها بالمهرجان : "طيب أول حاجة شكرا علي كل ردود الفعل، الوحشة والحلوة كلها، ساعات موقف زي ديبتخلي ناس تشوف ناس تانية عاملين إزاي مجرد أنهم بيعبروا عن رأيهم، وشكرا لكل الناس اللي كانت خايفة وقلقانة عليا، ممكن بقي أقولكم الحكاية من وجهة نظري ببساطة".


 

وطمأنت أسما شريف منير محبيها عليها مؤكدة أنها لا تمر بحالة اكتئاب وأن ما حدث كان قرارا لحظيا وانفعاليا لكنها غير نادمة عليه.


 

وتابعت: "أولا الحكاية جت بالصدفة جدا وكان قرار لحظي وانفعالي جدا ومش ندمانه عليه، تاني حاجة أنا مش بعمل كده عشان أطلع ترندبس كنت عارفة إني هبقي ترند، في فرق كبير بين عايزه وعارفة، على فكرة الترند ده نقمه مش حاجة حلوة خالص بس مش هدخل في الجدلده دلوقتي، تالت حاجة أنا الحمد لله كويسة ومبسوطة ومش واخدة الخطوة دي بسبب اكتئاب خالص بالعكس، دي صفحة جديدة حلوة مليانهتفاؤل وقوة وإرادة وتحدي وجرأة وشجاعة وكل حاجة إيجابية في الكون، أنا فعلا من فترة كنت بمر بمرحلة صعبة جدا بس كنت في رحلةبقالي شوية بتعافي منها وبقف على رجلي من الأول وكان آخرها رحلة دهب، فا تاني بالعكس ده مش اكتئاب ده مرحلة انتقالية مؤمنة إن هحقق فيها حاجات كتير".

IMG_1094
IMG_1094
IMG_1093
IMG_1093
IMG_1092
IMG_1092
ابنة الفنان شريف منير أسما شريف منير الفنان شريف الفنان شريف منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

تعرف على اهمية فيتامين ب3 للجسم

في عيد ميلادها.. أجمل صور تجمع بين محمد رمضان وزوجته |شاهد

للتخسيس وسد الشهية.. خبير تغذية يعدد فوائد مشروب الخيار بالنعناع

بعد انفصالهما .. شاهد أجمل صور جمعت أحمد سعد وطليقته

طريقة تخليل الزيتون الأسود

ماذا يحدث لجسمك عند تناول سمك المكرونة؟

فوائد مذهلة لتناول القرنبيط.. تعرف عليها

مولتن كيك بطريقة سهلة.. صور

ترشيحاتنا

غياب إجباري لنجم الأهلي عن السوبر.. وكولر يحدد بقاءه مع الفريق

مجموعة من الصواريخ تسقط قرب حقل غاز في العراق

محاصيل مختلفة .. البحوث الزراعية بمشروع توشكى تزف بشرى

عودة الأرز على بطاقة التموين في هذا الموعد

انهيار أسعار الأعلاف قريبًا | مفاجأة تعلنها الزراعة التعاقدية

السعودية .. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه.. أسما شريف منير تخطف الأنظار رفقة ابنتها

بعد 6 سنين زواج.. مراحل زيادة وزن كندة علوش تثير جدل رواد السوشيال

بالفضي اللامع.. علا غانم تثير الجدل بإطلالة لافتة

أرخص عشاء.. بكوب دقيق طريقة عمل فطيرة الجبنة

فيديو

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ