بإطلالة جذابة روان بن حسين تستعرض أنوثتها في احدث ظهور

حرصت الفنانة روان بن حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات“إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.



وتألقت روان بن حسين في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان بالون الاحمر ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، وضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.





يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين، كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسميةفي يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.



وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.



وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقت الأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.