شارك اللاعب أحمد حسن تصريحات ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"ممدوح عيد: جاهزون لكتابة التاريخ مع بيراميدز في الموسم الجديد".

يخوض فريق نادي بيراميدز ثاني مبارياته الودية في معسكره المقام حاليا بمدينة بوردور التركية بمواجهة نظيره نادي فارساك أنطاليا التركي مساء غد الخميس.

ويتواجه بيراميدز مع الفريق التركي في الخامسة والنصف من مساء الخميس على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التي يقيم فيها بيراميدز معسكر الإعداد قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد.

وحقق بيراميدز الفوز في أولى مبارياته الودية على نظيره ليماسول تي جي القبرصي بثمانية أهداف دون مقابل.

ويستعد بيراميدز لبداية الموسم الجديد منتصف شهر سبتمبر المقبل بمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.