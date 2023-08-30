عبير صبري توجه رسالة لجمهورها .. شاهد

وجهت الفنانة عبير صبري رسالة خاصة لمتابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وكتبت عبير صبري:"المرء يتعافي بنفسه وبقهوته ومسلسلاته وعزلته المريحة جدا".

وكشفت الفنانة عبير صبري، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل جميلة، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت عبير صبري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "المنتج جمال العدل عظيم، ومن أهم المنتجين في مصر".

وأضافت عبير صبري: "مسلسل جميلة تناول أكثر من قضية اجتماعية وقدم نماذج كثيرة في المجتمع".

وتابعت عبير صبري: "رغم صعوبة الشخصية في مسلسل جميلة لكنها حققت نجاح ”اتخضيت منه".