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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استفزاز خطير.. كوريا الجنوبية تعلق على تجارب جارتها الشمالية الجديدة

صاروخ كوريا الشمالية
صاروخ كوريا الشمالية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي، وذلك في احتجاج واضح على المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، قالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت الإطلاق من منطقة في سونان أو حولها بين حوالي الساعة 11:40 مساءً لـ11:50 مساءً اليوم الأربعاء.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أنه "بينما نعزز مراقبتنا ويقظتنا ضد أي استفزازات إضافية خطيرة، يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".

من جانبها، قالت وسائل إعلام يابانية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين كلاهما سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة اليابانية.

ويعد إطلاق كوريا الشمالية هذين الصاروخين اليوم، الأول من نوعه منذ 37 يومًا من اطلاقها السابق لصاروخين باليستيين قصيري المدى نحو البحر الشرقي يوم 24 من الشهر الماضي.

ويعد إطلاق الصاروخ اليوم بمثابة التعبير عن احتجاج كوريا الشمالية على إجراء المناورات العسكرية المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية "ردع الحرية أولجي" والتي تجري حاليا في شبه الجزيرة الكورية.

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