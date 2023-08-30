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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يوضح أهمية الاستفادة من نقل التكنولوجيا الأمريكية لدول القارة السمراء

مصر وامريكا
مصر وامريكا

أكد النائب على أحمد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أهمية تعزيز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة خصوصا بعد لقاء وفد الكونجرس الأمريكى بالرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، لاسيما على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مصر.

 

 حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر 

وأضاف “أحمد” لـ"صدى البلد"، أن لقاءات الرئيس السيسي مع وفد الكونجرس الأمريكى يزيد من حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة نقل التكنولوجيا الأمريكية لدول القارة السمراء لتحقيق فوائد كبيرة عن طريق تحويل الثروات الخام فى أفريقيا إلى منتجات تامة الصنع يتم تصديرها للخارج بدلا من تصدير الخامات والثروات فى صورتها الأولية بما يحقق فوائد كبيرة وزيادة العوائد المالية إلى أضعاف كثيرة.

 

 

ووجه عضو مجلس النواب التحية والتقدير إلى الرئيس السيسى لحرصه باستمرار أن يكون صوت أفريقيا لدى المجتمع الدولى وهى ما أسهم بما فى الدفاع عن قضاياها وتبنى مشكلاتها، من أجل تحقيق العدالة الاقتصادية والتنموية لترسيخ مكانتها، بما يحمى حقوق الشعوب ويصون مقدراتها.

 

وأضاف النائب، أن مصر فى عهد الرئيس السيسى اصبح لها الدور التاريخى والريادى والناجح فى مساندة الأشقاء الأفارقة من أجل الإعمار والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تسوية الأزمات والصراعات، حيث تمكنت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى من استعادة دورها المحورى فى القارة الأفريقية والمجتمع الدولى والإدارة الأمريكية اصلخا على وعى وادراك كاملين بثقل وأهمية دور مصر فى محيطها العربى والأفريقي. 

 

زيارة وفد الكونجرس لمصر

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل وفداً موسعاً رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، يضم السيناتور "ليندساي جراهام" عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور "روبرت مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل، طال تأثيرها العديد من دول العالم.

الاستثمارات الأمريكية الأقتصادية الرئيس السيسي وفد الكونجرس الأمريكي الدور التاريخى

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