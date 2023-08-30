بيبو : الأهلي لم يتفق على خوض ودية اليوم

أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لم يتم الاتفاق من الأساس على خوض مباراة ودية اليوم الأربعاء، خلال معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.



وقال بيبو أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة مارسيل كولر، لم يحدد خوض أي مباريات ودية حتى يقوم بإلغائها لأي أسباب.



وأضاف أن الاتفاق حتى الآن هو خوض مباراة ودية واحدة يوم 5 سبتمبر، وقبل نهاية معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا.



وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في معسكر مغلق بالنمسا حتى يوم 6 سبتمبر القادم، استعدادًا للموسم الجديد.