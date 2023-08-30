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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا يفهمان ما حدث .. بوتين يثير غضب ماكرون وشولتس

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الصحفي الأمريكي، جاكسون هينكل، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، لا يفهمان سبب عدم اهتمام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بالعقوبات الغربية.

وأضاف هينكل: "شولتس وماكرون غاضبان من أن بوتين لا يهتم بالعقوبات المفروضة على روسيا. وعندما التقيا به، لم يذكر حتى العقوبات في المحادثة. ولم يتمكن ماكرون من فهم ما الذي كان يحدث بحق الجحيم؟"

وأوضح أن “بوتين لا يشعر بالقلق من الضغوط الاقتصادية التي يمارسها الغرب، لأنها أضرت بواشنطن وبروكسل، فيما انتصرت موسكو في هذا المجال”.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية، بأن رد فعل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على العقوبات خلال محادثات هاتفية في 4 مارس 2022، فاجأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس.

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وقالت “بيلد”، إن "بوتين ليس قلقا على الإطلاق بشأن العقوبات المفروضة. لا أعرف إذا كان قد فعل ذلك أثناء المحادثة معك .. وقال المستشار الألماني، للرئيس الفرنسي: “لكنه لم يتحدث عن العقوبات على الإطلاق”.

ورد ماكرون على ذلك بأن بوتين أيضا لم يذكر العقوبات في محادثة معه.

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أولاف شولتس إيمانويل ماكرون

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