إعصار إداليا.. الحرس الوطني الأمريكي يتدخل لإنقاذ فلوريدا

قال القائد العام لقوات الحرس الوطني الأمريكي في فلوريدا، جون دي هاس، اليوم الأربعاء، إن الحرس الوطني ساعد في جهود البحث والإنقاذ وتقييم الأضرار في أعقاب وصول إعصار إداليا إلى اليابسة في فلوريدا.

وأفاد دي هاس، في مؤتمر صحفي، بأن “الحرس الوطني يعمل مع مركز عمليات الطوارئ في كل مقاطعة على حدة لتقديم هذا الدعم”.

وأضاف أن “الحرس الوطني تم حشده بالكامل مع حوالي 5500 عضو نشط، بما في ذلك الطيارون”.

وأوضح جون دي هاس، أن “فلوريدا تحصل أيضًا على معدات ومساعدات أخرى من ولايات أخرى. وقال إن ذلك يشمل شركات الشاحنات من ساوث كارولينا وتينيسي وثلاث طائرات هليكوبتر من كنتاكي”.

وقال: “في الوقت نفسه، تقف ولايات ماريلاند وتينيسي وكولورادو على أهبة الاستعداد في حالة احتياجنا إلى أصول جوية إضافية”.