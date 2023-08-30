كشف المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، اليوم الأربعاء عن مفاجأة بشأن جنود الجيش الأوكراني الذين يواجهون القوات الروسية.

وأفاد المدعي العام الأوكراني أن جنود الجيش الأوكراني يواصلون تلقي المواد المخدرة في منطقة القتال.

مضيفا "أن سلاسل توريد هذه الأمور إلى الخطوط الأمامية، وإلى القوات المسلحة، تعمل، ونحن نتصدى لذلك".

ووفقا له، ستظل هذه المنطقة أولوية بالنسبة لوكالات إنفاذ القانون في أوكرانيا حتى يتم إيقاف هذا النشاط "على مستوى الدولة"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي مايو، قال ألكسندر جريبيونكين، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، إن إدمان المخدرات يعتبر هو القاعدة بين جنود الجيش الأوكراني الذين يدفعهم الغرب إلى القتل.