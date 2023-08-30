عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجلس العسكري في الجابون: تعيين الجنرال بريس أوليجي نجويما زعيمًا للمرحلة الانتقالية

الجابون
الجابون

أعلن المجلس العسكري في الجابون، اليوم الأربعاء، تعيين الجنرال بريس أوليجي نجويما زعيمًا للمرحلة الانتقالية.

وكانت الجابون شهدت اليوم الأربعاء، أحداثا ساخنة بعد تحرك الجيش ضد الرئيس على بونجو، إثر إعلان فوزه بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلد الواقع بوسط إفريقيا السبت الماضي. 

وأعلنت السلطات في الجابون إعادة انتخاب الرئيس علي بونجو أونديمبا بنسبة 64.2٪ من الأصوات يوم الأربعاء، وأعلن الجيش الجابوني إلغاء نتائج الانتخابات وإلغاء الانتخابات وحل كافة مؤسسات الجمهورية.

من جانبه، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، أنه يتابع بقلق بالغ الوضع في الجابون، ويدين بشدة تحرك الجيش هناك.

وقال فقي في بيان صادر عنه ونشر على منصة "إكس"، إن تحرك الجيش في الجابون يشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق القانونية والسياسية للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك الميثاق الأفريقي بشأن الانتخابات والديمقراطية والحكم.

الأمم المتحدة تدين التحرك العسكري في الجابون

استمر 50 عاما.. التحرك العسكري في الجابون ينهي حكم “سلالة” بونجو

ودعا فقي الجيش وقوات الأمن إلى الالتزام الصارم بأمن الجمهورية، لضمان سلامة رئيس الجابون علي بونجو وأفراد عائلته وكذلك أفراد حكومته.

الجابون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

الخير قادم.. 1.5 مليار دولار في طريقها لخزانة مصر.. ما القصة؟

برعاية فيتوريا .. انفراجة في أزمة انضمام لاعبي الأهلي لمنتخب مصر |خاص

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

وقع في الفخ .. زيلينسكي يواجه العزل أو المحاكمة بعد خطأ كارثي

مواد مخدرة .. المدعي العام الأوكراني يكشف مفاجأة بشأن جنود الدولة

إعصار إداليا.. الحرس الوطني الأمريكي يتدخل لإنقاذ فلوريدا

الجيش الأوكراني يعلن عن خسائر فادحة في القوات الجوية

البيت الأبيض يجدد رفضه هجمات المسيّرات الأوكرانية في عمق روسيا

لا يفهمان ما حدث .. بوتين يثير غضب ماكرون وشولتس

حصار لينينجراد .. روسيا توجه اتهامًا خطيرًا لجوزيف بوريل بسبب عقوبات الأدوية

أكثر الظروف الجوية رعبا.. إعصار إيداليا يضرب خليج أبالاتشي لأول مرة بالتاريخ

ترشيحاتنا

مانعها من التمثيل ومعيّشها ملكة .. من هي زوجة محمد رمضان الثانية؟

بص من الشباك هتلاقيه.. البحوث الفلكية: لا خطورة من القمر الأزرق العملاق

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

إيران توقف لاعب رفع أثقال بعد مصافحته إسرائيليًا

ألمانيا تدين التحركات العسكرية في الجابون

انفراجة كبيرة.. سعر كيلو الدواجن بـ 56 جنيها في المزرعة|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيئة الدواء تكشف الفرق بين الادوية الاصلية والبديلة

صعب أسامح أبويا| ما سبب تصريحات أنغام القاسية ضد والدها

علامات تدل على أن صحة الكلى في خطر

بكيلو لبن فقط.. طريقة عمل الجبنة القريش

فيديو

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ