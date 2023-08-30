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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخطر يهدد 3 شركات فرنسية بسبب الأزمة في الجابون

الجابون
الجابون

بدأت الشركات الفرنسية العاملة في الجابون، اليوم الأربعاء في استشعار الخطر من وجودها في البلد الواقع بالقارة السمراء، بعد تحرك الجيش ضد الرئيس على بونجو.

وأعلن عدد من ضباط الجيش الجابوني اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 أنهم أنهوا "النظام القائم" في البلاد ووضعوا الرئيس علي بونجو أونديمبا، الذي أُعلن للتو عن إعادة انتخابه بعد 14 عامًا في السلطة، قيد الإقامة الجبرية. 

وأكدت الشركات الفرنسية الراسخة في هذا البلد الواقع في وسط إفريقيا على الفور أنها اتخذت إجراءات احترازية بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.

وبعد ساعات قليلة من تحرك الجيش الجابوني، بدأ الوضع يخلف تداعيات اقتصادية في البلاد وأعلنت عدة شركات، خاصة الفرنسية منها، أنها “تتابع بنشاط” تطور الوضع.

وأعلنت شركة التعدين والمعادن العملاقة  "أرميت" هذا الصباح عن "توقف في أنشطتها"، وذكر مصدر داخل الشركة الفرنسية، لـ"إذاعة فرنسا" إن هذا العطل مؤقت، "لإعطاء الأولوية لسلامة موظفيها في الموقع". وبالفعل أعلنت الشركة نهاية فترة ما بعد الظهر استئناف نشاطها اعتبارا من الأربعاء، وتقوم شركة إيراميت بشكل خاص بتشغيل منجم المنجنيز الموجود على هضبة بانجومبي. 

و"إرميت" ليست الشركة الفرنسية الوحيدة المتضررة من هذا الوضع، حيث تشير شركة "توتال إنرجي" أنها "مجهزة لضمان سلامة موظفيها وعملياتها" وتتولى الشركة بشكل خاص توزيع المنتجات البترولية في البلاد من خلال 45 محطة.

وعلى الصعيد الجوي، تشير الخطوط الجوية الفرنسية إلى أنها ألغت رحلتين لربط ليبرفيل بباريس غداً الأربعاء 31 أغسطس، بسبب إغلاق مطار ليبرفيل موضحة أنه "لا يوجد إغلاق للمجال الجوي الجابوني في هذه المرحلة".

تشير العديد من الشركات أيضًا إلى أنها عينت موظفيها على العمل عن منذ الانتخابات بهدف ضمان سلامة موظفيهم.

شهدت القارة الأفريقية أزمة جديدة بعد حوالي شهر من توتر الوضع في النيجر، إثر تحرك الجيش ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم، حيث تكرر المشهد في الجابون بعزل الرئيس على بونجو أونديما بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت السلطات في الجابون إعادة انتخاب الرئيس علي بونجو أونديمبا بنسبة 64.2٪ من الأصوات يوم الأربعاء، وأعلن الجيش الجابوني إلغاء نتائج الانتخابات وإلغاء الانتخابات وحل كافة مؤسسات الجمهورية.

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