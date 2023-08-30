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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الرواندي يتحدى العقوبات الأمريكية بهذا القرار

الرئيس الرواندي بول
الرئيس الرواندي بول كاجامي

أعلن الرئيس الرواندي بول كاجامي، عن ترقية العميد أندرو نيامفومبا الذي فرضت عليه الولايات المتحدة مؤخرًا عقوبات بسبب تورطه في الصراع الدائر في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة فيما يمكن أن يكون إما عرضًا للتحدي أو احتجاجًا على التصنيف.

وتم تعيين العميد نيامفومبا إلى جانب العديد من كبار مسؤولي الجيش الآخرين في مناصب جديدة، لكنه أصبح الآن رجلاً متهماً بعدما أن أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية ضمن ستة أشخاص يعتبرون من دعاة الحرب في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أوردته صحيفة "ذي إيسترن" الكينية.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن "نيامفومبا هو قائد عمليات الفرقة الثالثة بقوات الدفاع الرواندية التي توغلت وحداتها في الأراضي الكونغولية وقدمت الدعم لحركة إم23 التي لها علاقات طويلة الأمد مع الحكومة الرواندية".

وسيترأس الآن قائد الكلية العسكرية في نياكيناما ولم ترد رواندا على الفور على إدراجه إلى جانب المتمردين عندما تم إعلان العقوبات الأسبوع الماضي.

وساهمت وزارة الخزانة الأمريكية في زعزعة الاستقرار في شرق الكونغو كينشاسا وأن هؤلاء الأشخاص الستة متورطون "في قضايا عديدة، في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف ضد الأطفال".

وعقب الإعلان عن هذه العقوبات، أعرب الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي عن ارتياحه، قائلا إن "الأمور بدأت تتحرك على الصعيد الدبلوماسي، مع فرض العقوبات" لكنه أضاف أن "الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات لم يكونوا أولئك الذين كنا نتوقعهم".

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