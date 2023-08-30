الأمن يداهم مصنعا غير مرخص بالبساتين بداخله خامات مغشوشة

‏داهمت قوات الأمن بالقاهرة مصنعاً للكابلات الكهربائية بالبساتين يعمل بدون ترخيص، وعثر بداخله على خامات و كابلات كهربائية مقلدة ومجهولة المصدر، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب مصنع كابلات كهربائية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بإدارة المصنع بدون ترخيص.



وتبين من الفحص قيامه بتصنيع كميات كبيرة من الكابلات الكهربائية مدون عليها علامة إحدى الشركات "مقلدة ومغشوشة" مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة دون النظر لما قد يُسفر عنه ذلك من أضرار جسيمة، أمكن ضبطه وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على 1500 متر كابلات كهربائية وطن كسر بلاستيك وجميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها.



واعترف المتهم بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.