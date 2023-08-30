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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حزب الحرية المصري يوضح أسباب دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال أحمد مهني، أمين عام حزب الحرية المصري، إن إعلان الحزب دعمه لـ الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء بناءا على أسباب كثيرة وواضحة، أهمها الأمن والاستقرار والحالة التي تعيشها مصر الآن.

 

وأضاف "أحمد مهني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الحزب أعلان قراره بدعم الرئيس السيسي، بعد الحصول على كافة آراء أعضاء الحكم، متابعا: الجميع أكد فكرة استكمال الرئيس السيسي مسيرة البلاد.

 

واسترسل: أغلبية القرار دعموا ترشح الرئيس السيسي مرة أخرى، وذلك أيمانا منهم بدوره وقدرته على حماية وتقدم البلاد.
 

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