الجيش الجابوني يقرر إبقاء حظر التجول حتى إشعار آخر

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، إن الجيش الجابوني قرر الإبقاء على حظر التجول ساريا حتى إشعار آخر.

وأعلن المجلس العسكري في الجابون، اليوم الأربعاء، تعيين الجنرال بريس أوليجي نجويما زعيمًا للمرحلة الانتقالية.

وكانت الجابون شهدت اليوم الأربعاء، أحداثا ساخنة بعد تحرك الجيش ضد الرئيس على بونجو، إثر إعلان فوزه بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلد الواقع بوسط إفريقيا السبت الماضي.

وأعلنت السلطات في الجابون إعادة انتخاب الرئيس علي بونجو أونديمبا بنسبة 64.2٪ من الأصوات يوم الأربعاء، وأعلن الجيش الجابوني إلغاء نتائج الانتخابات وإلغاء الانتخابات وحل كافة مؤسسات الجمهورية.

من جانبه، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، أنه يتابع بقلق بالغ الوضع في الجابون، ويدين بشدة تحرك الجيش هناك.

وقال فقي في بيان صادر عنه ونشر على منصة "إكس"، إن تحرك الجيش في الجابون يشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق القانونية والسياسية للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك الميثاق الأفريقي بشأن الانتخابات والديمقراطية والحكم.