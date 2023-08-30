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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية وشيكة للحرب.. تحذير أمريكي من فقدان الجيش الأوكراني لجميع قواته قريبا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال الإعلامي الأمريكي، جارلاند نيكسون، إنه بالمعدل الحالي، سيفقد الجيش الأوكراني قريبا جميع أفراده، وهو ما سيمثل نهاية الهجوم المضاد.

وأضاف نيكسون: “نحن نشهد وضعا حيث يصبح من الواضح أن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها ما يكفي من الجنود للهجوم… وفي مثل هذا الوضع، سيكون من الصعب عليهم الدفاع عن أنفسهم".

وأكد أن كييف تفقد دعم حلفائها الغربيين تدريجيًا، حيث أصبح من الصعب بشكل متزايد إقناع مواطنيها بالحاجة إلى مساعدة نظام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق، قال نيكسون، إن جنود الجيش هم مجرد علف للمدافع بالنسبة للحكومة الأوكرانية، حيث ترسلهم لاداء مهام فاشلة عمدًا.

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وقال نيكسون، على قناته على منصة “يوتيوب”: “هذا ليس هجوما مضادا، هذا هجوم كاميكازي. يرسل قادة أوكرانيا جنودا إلى الجبهة، وهم يعلمون أن فرص البقاء على قيد الحياة معدومة".

وشدد على أن |حكومة أوكرانيا دمية، فهي لا تهتم بمصالح بلدها، لكنها تخدم مصلحة واشنطن”.

الجيش الأوكراني الهجوم المضاد أوكرانيا

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