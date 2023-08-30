البيت الأبيض يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

أدان البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا تجاه البحر.

وقد أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي، وذلك في احتجاج واضح على المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، قالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت الإطلاق من منطقة في سونان أو حولها بين حوالي الساعة 11:40 مساءً لـ11:50 مساءً اليوم الأربعاء.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أنه "بينما نعزز مراقبتنا ويقظتنا ضد أي استفزازات إضافية خطيرة، يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".

ومن جانبها، قالت وسائل إعلام يابانية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين كلاهما سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة اليابانية.

ويعد إطلاق كوريا الشمالية هذين الصاروخين اليوم، الأول من نوعه منذ 37 يومًا من اطلاقها السابق لصاروخين باليستيين قصيري المدى نحو البحر الشرقي يوم 24 من الشهر الماضي.