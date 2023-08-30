بعد تصدره التريند.. ماذا يفعل زيت اللوز الحلو بجسمك؟

يعد زيت اللون الحلو من المستحضرات الطبيعية التي لها فوائد صحية عديدة ولذلك قدمت الدكتورة رانيا الحنطور فوائد زيت اللوز بعد تصدره تريند السوشيال ميديا.

فوائد زيت اللوز الحلو

تحسين الذاكرة، وزيادة القدرة على التركيز وخاصةً عند الأطفال.

رفع مستوى الكوليستيرول النافع، وخفض الضار، وبالتالي الحماية من أمراض القلب المختلفة.

المساعدة في الحصول على بشرة ناعمة ونضرة.

علاج مشاكل الجلد كالجفاف والتشقّق، وخاصّةً عند استخدام زيت اللوز الحلو.

الوِقاية من الإصابة بأمراض القلب بسبب احتوائه على الدهون الأحاديّة غير المُشبعة ومضادّات الأكسدة.

المحافظة على قراءات طبيعيّة لضغط الدم، وبالتالي الحماية من الإصابة بالأمراض الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم.

المساعدة في إنقاص الوزن عند تناول حليب اللوز بسبب احتوائه على نسبةٍ مُنخفضة من السعرات الحراريّة.

علاج مشاكل الشعر كالجفاف والتساقط، بالإضافة إلى أنّه يمنع خشونة الشعر عند استخدام زيت اللوز.

تخفيض مستويات السكر في الدم، ولذلك فهو يُعدّ غذاءً مناسباً لمرضى السكري.

الحماية من الإصابة بسرطان القولون.

بناء العظام والأسنان، والوقاية من الإصابة بهشاشة العظام.

طرد الديدان والغازات.

المساعدة على إدرار البول.

علاج الإمساك الذي يُصيب المرأة أثناء فترة الحمل، بالإضافة إلى كونه يمنع حدوث تشوُّهات خَلقيّة للجنين.

تعزيز تدفق الأكسجين، والعديد من العناصر الغذائيّة إلى كافّة أنحاء الجسم بسبب احتوائه على المغنيسيوم.