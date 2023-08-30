تعليق عاجل من بايدن بعد أحداث الجابون

أدان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، التحرك العسكري للجيش في الجابون رغم الانتقادات المشروعة بشأن نزاهة الانتخابات.

وقال البيت الأبيض، إن الوضع في الجابون لا يزال مقلقا للغاية، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم شعب الجابون.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت الأمم المتحدة التحرك العسكري في الجابون، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس والانخراط في محادثات لحل الأزمة.

وقال رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي، يورى موسيفيني، إن بوروندي والسنغال والكاميرون ستجتمع بشكل طارئ لتحليل الوضع في الجابون.

وفي وقت باكر صباح اليوم، الأربعاء، أعلنت مجموعة من ضباط الجيش في الجابون أنهم سيطروا على السلطة في البلاد، وألغوا نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي حقق فيها الرئيس الحالي علي بونجو أونديمبا الفوز، وحلوا جميع مؤسسات الدولة، وفقا لوكالة “تاس” الروسية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية في الجابون في 26 أغسطس الجاري وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تنافس في الانتخابات الرئاسية 14 مرشحًا، من بينهم رئيس الدولة الحالي علي بونجو أونديمبا، الذي كان يسعى لولاية ثالثة في منصبه، كما كان ألبرت أوندو أوسا، المدعوم من الائتلاف الانتخابي البديل 2023 الذي يضم 6 أحزاب معارضة، منافسه الرئيسي.