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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عروض مسرحية بالجامعات .. وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل مبادرة ابدأ حلمك

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تفاصيل مبادرة " ابدأ حلمك"، قائلة:"  لازم يكون هناك أحلام لكل الشباب ويسعون إلى تحقيقها ".

 

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وقالت نيفين الكيلاني  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"  مبادرة ابدأ حلمك في الجامعات المصرية لاكتشاف مواهب المسرح في الإخراج والتمثيل والسيناريو ويتم اختيار الموهوبين وتدريبهم ".

وأضافت نيفين الكيلاني :" هناك مسابقة بين فرق المسرح في الجامعات وفرقة جامعة عين شمس دخلت مهرجان المسرح القومي وحصلت على مركز متقدم ".

وتابعت نيفين الكيلاني:" سيكون هناك دورات تدريبية وعروض مسرحية ومسابقات ومن يفوز في المسابقات قد يحصل على منحة من وزارة الثقافة أو دورة تدريبية في مركز الإبداع ".

 وعن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، قالت نيفين الكيلاني :" مهرجان القلعة للموسيقى والغناء هو مهرجان جماهيري بدأ من 30 عام، وفي افتتاح المهرجان فوجئنا باعداد كبيرة من الجمهور".

الثقافة وزيرة الثقافة اخبار التوك شو مصر ابدأ حلمك

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