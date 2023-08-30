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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران توقف لاعب رفع أثقال بعد مصافحته إسرائيليًا

صدى البلد

قررت إيران إيقاف لاعب رفع أثقال بعد مصافحته رياضيًا إسرائيليًا خلال بطولة العالم في بولندا.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أعلن اتحاد رفع الأثقال في إيران منع اللاعب مصطفى رجائي مدى الحياة من دخول جميع المنشآت الرياضية في البلاد، مع إقالة رئيس وفد المسابقة حميد صالحينيا.

وفاز مصطفى رجائي بالميدالية الفضية في بطولة العالم "الماسترز"، وتم التقاطه على منصة التتويج بجانب لاعب رفع الأثقال الإسرائيلي ماكسيم سفيريسكي صاحب الميدالية البرونزية.

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، فإن رجائي "تجاوز الخطوط الحمراء لإيران".

وتمنع السلطات الإيرانية الرياضيين من المنافسة المباشرة مع الإسرائيليين.

وفي عام 2021، حث المرشد الأعلى علي خامنئي الرياضيين على "عدم مصافحة الإسرائيليين عند الحصول على ميدالية.

بولندا ايران لاعب رفع أثقال اتحاد رفع الأثقال مصطفى رجائي

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