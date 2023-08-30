إيران توقف لاعب رفع أثقال بعد مصافحته إسرائيليًا

قررت إيران إيقاف لاعب رفع أثقال بعد مصافحته رياضيًا إسرائيليًا خلال بطولة العالم في بولندا.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أعلن اتحاد رفع الأثقال في إيران منع اللاعب مصطفى رجائي مدى الحياة من دخول جميع المنشآت الرياضية في البلاد، مع إقالة رئيس وفد المسابقة حميد صالحينيا.

وفاز مصطفى رجائي بالميدالية الفضية في بطولة العالم "الماسترز"، وتم التقاطه على منصة التتويج بجانب لاعب رفع الأثقال الإسرائيلي ماكسيم سفيريسكي صاحب الميدالية البرونزية.

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، فإن رجائي "تجاوز الخطوط الحمراء لإيران".

وتمنع السلطات الإيرانية الرياضيين من المنافسة المباشرة مع الإسرائيليين.

وفي عام 2021، حث المرشد الأعلى علي خامنئي الرياضيين على "عدم مصافحة الإسرائيليين عند الحصول على ميدالية.