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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار روسي عاجل بشأن تحطم طائرة قائد فاجنر

قائد فاجنر
قائد فاجنر

قررت لجنة الطيران الروسية المشتركة بين الولايات، عدم التحقيق في حادث تحطم طائرة قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين وتسعة أشخاص آخرين، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للجنة.

وقالت إن لجنة الطيران المشتركة بين الولايات لا تحقق حاليا في حادث الطيران الذي وقع مع طائرة إمبراير ليجاسي في 23 أغسطس 2023 في منطقة تفير، ولا تعلق على ملابسات ما حدث.

وتحطمت طائرة رجل الأعمال الروسي، ومالك شركة فاجنر العسكرية، يفجيني بريجوجين في منطقة تفير قبل أسبوع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الكرملين، إن التحقيق في حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة قائد المرتزقة، يفجيني بريجوجين، وتسعة آخرين، الأسبوع الماضي، يتضمن احتمال أن يكون الحادث قد وقع عمدا، وهو أول اعتراف صريح باحتمال اغتياله.

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ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين: "من الواضح أنه يتم النظر في روايات مختلفة، بما في ذلك النسخة - كما تعلمون ما نتحدث عنه - دعنا نقول، فظائع متعمدة".

وردا على سؤال عما إذا كانت المنظمة الدولية للطيران المدني ستحقق في الحادث، قال بيسكوف إن الظروف جعلت الأمر مختلفا، لكنه حذر من أن المحققين لم يتوصلوا بعد إلى استنتاجات رسمية بشأن ما حدث بالضبط.

قائد فاجنر فاجنر يفجيني بريجوجين روسيا

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