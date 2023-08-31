روعوه بالكلب.. حبس 3 أشخاص احتجزوا آخر بالمطرية لسرقته "كاسيت" أحدهم

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس ٣ أشخاص ، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باحتجاز آخر باستخدام كلب وإحداث إصابته بسبب قيام المشكو بسرقة جهاز كاسيت خاص بأحدهم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال أمن القاهرة ٣ أشخاص لقيامهم باحتجاز أخر باستخدام كلب وإحداث اصابته بسبب قيام المشكو بسرقة جهاز كاسيت خاص بأحدهم .

‏تلقي قسم شرطة المطرية بلاغاً بقيام ٣ أشخاص باحتجاز أخر باستخدام كلب واحداث اصابته بسبب قيام المشكو بسرقة جهاز كاسيت خاص بأحدهم .

انتقل رجال أمن القاهرة وتم ضبط المتهمين والكلب ، وجاري عرضهم على النيابة العامة التي تولت التحقيق.