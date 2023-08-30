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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

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جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عمارة، والسيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، والدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، وأشرف عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ، ويونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب، وعادل النجار عضو مجلس النواب، واللواء الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص مساحة 210م2 أرض أملاك دولة لإقامة وحدة إسعاف معدية مهدي تابعة للوحدة المحلية لقرية برمبال مركز مطوبس مشروعات نفع عام، وضمن مبادرة حياة كريمة.

كما وافق على تخصيص عدد من المشروعات النفع العام ضمن مبادرة حياة كريمة بناحية الوحدة المحلية لقرية برمبال مركز مطوبس، ووحدة إسعاف الكمين بقرية البصراط على مساحة 180م2 أرض ملك وزارة الزراعة، ومركز شباب نظارة الغنايم التابعة لقرية بنى بكار على مساحة 2162,40م2 أرض ملك الوحدة المحلية لقرية بنى بكار.

كما وافق على تعديل قرار التخصيص رقم 2252 لسنة 2022 بشأن إقامة محطة رفع صرف صحي بقرية الحصة التابعة للوحدة المحلية بقرية البصراط بمساحة 451 لتغيير المساحة والحدود على الطبيعة.


ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 1835,40م2، لإقامة معهد أزهري إعدادي ثانوي فتيات بقرية المجاز الشرقي التابعة للوحدة المحلية لقرية التفتيش مركز الحامول، كما وافق على إنشاء مكتب صحة قرية الجزار بمركز بيلا.

إقامة مشروعات السكرتير العام للمحافظة السكرتير العام للمحافظ السيد شمس الدين اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء السعيد عماره المجلس التنفيذي للمحافظه تخصيص أراض جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

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