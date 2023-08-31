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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بئر 10 أمتار.. حبس 6 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بحلوان

حبس
حبس

قررت نيابة حلوان، حبس ٦ أشخاص أجنبي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الأثار داخل عقار سكني بمنطقة حلوان.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد حفر ٦ أشخاص بئرا داخل شقة بالطابق الأرضي في عقار سكني بحلوان بحثاً عن الآثار إلا أن حظهم العثر أوقعهم في قبضة رجال الأمن، وتم ضبط المتهمين تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم.


بالانتقال والفحص تم ضبط 6 أشخاص مقيمين بدائرة القسم، واعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 متــر، وأدوات التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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