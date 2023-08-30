طردوه من بيته .. شاب يشهّر بسيدات قريته بصور مفبركة

خصصت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة صدى البلد 2، مساء اليوم الأربعاء، فقرة عن شاب يشهر بسيدات قريته بصور مفبركة في محافظة المنوفية.



وخلال الفقرة قال أحمد عبدالباسط أحد المتضررين، إن هناك حالات طلاق كثيرة تمت في القرية بعد نشر هذه الصور المفبركة، ولم يستطع أحد الوصول له في البداية، وبعد ذلك أنكر الأمر تماما.



وأضافت أحمد عبدالباسط أحد المتضررين، أن هذا الشاب كان بتعامل بكل بجاحة مع من يمنعه من هذا الأمر ويقول إن لديه دليل وفي الحقيقة كله كذب في كذب، لافتا أنه تجمع مع أهل القرية ووصلوا له بعد بحث 20 يوم.



وقدم برنامج تفاصيل الشكر لوزارة الداخلية بعد القبض على هذا الشاب.



