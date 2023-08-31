قرار عاجل بشأن مصرع أجنبي بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، حبس شخص أجنبي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخلص من صديقه بعد طعنات بسبب خلافات مالية بينهم بمدينة نصر.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكلفت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكان قد لقي أجنبي مصرعه علي يد صديقه خلال مشاجرة بينهما بسبب خلاف مالي ، ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في تحديد المتهم وضبطه والسلاح المستخدم في الجريمة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من إحدى المستشفيات بإستقبال أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح طعنية إثر إدعاء مشاجرة.

بالإنتقال وبسؤال المصاب إتهم شخص آخر يحمل ذات الجنسية مقيم بدائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهما نتج عن ذلك إصابته ، وفى وقت لاحق تبلغ من المستشفى بوفاة المصاب متأثراً بإصابته ، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.