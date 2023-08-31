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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المستشار العسكري للجامعة العربية: عمل الجماعات الإرهابية بالمنطقة مستمر

صدى البلد

أكد اللواء محمود خليفة المستشار العسكري لجامعة الدول العربية، أن عمل الجماعات والتنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية مستمر ولم يتوقف.

 

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المستشار العسكري للجامعة العربية: الأمن القومي هو قدرة الدولة على مواجهة التحديات

وقال محمود خليفة في حواره في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي"، :" هناك مصالح للعديد من دول العالم لإسقاط الدول العربية وبالتالي تستمر هذه الدول في تمويل الجماعات الإرهابية لتنفيذ مخططات إسقاط الدول العربية ".

 

وأضاف محمود خليفة :" هناك مصالح دولية تستهدف السيطرة على بعض الدول العربية وهز استقرار المنطقة لتحقيق أغراضهم ".

 

 وتابع محمود خليفة:" الأمن القومي يعني امتلاك الدولة لكافة مقومات القوة الشاملة لمواجهة كافة التهديدات الداخلية والخارجية ".

 

 ولفت محمود خليفة:" الأمن القومي العربي يواجه تحديات كثيرة ومنها تحدي الأمن الغذائي والتدخلات الخارجية في شؤون الدول".

المستشار الجماعات الارهابية المنطقة العربية الإرهاب اخبار التوك شو

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