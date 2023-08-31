المستشار العسكري للجامعة العربية: عمل الجماعات الإرهابية بالمنطقة مستمر

أكد اللواء محمود خليفة المستشار العسكري لجامعة الدول العربية، أن عمل الجماعات والتنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية مستمر ولم يتوقف.

وقال محمود خليفة في حواره في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي"، :" هناك مصالح للعديد من دول العالم لإسقاط الدول العربية وبالتالي تستمر هذه الدول في تمويل الجماعات الإرهابية لتنفيذ مخططات إسقاط الدول العربية ".

وأضاف محمود خليفة :" هناك مصالح دولية تستهدف السيطرة على بعض الدول العربية وهز استقرار المنطقة لتحقيق أغراضهم ".

وتابع محمود خليفة:" الأمن القومي يعني امتلاك الدولة لكافة مقومات القوة الشاملة لمواجهة كافة التهديدات الداخلية والخارجية ".

ولفت محمود خليفة:" الأمن القومي العربي يواجه تحديات كثيرة ومنها تحدي الأمن الغذائي والتدخلات الخارجية في شؤون الدول".