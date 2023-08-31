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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة 7 متهمين لتنقيبهم عن الآثار بمنشأة القناطر

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة 7 أشخاص، متهمين بالتنقيب عن الآثار بقطعة أرض فى منشأة القناطر.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين "محمد ص"، "أبو الحديد. ح"، "مجدي أ"، "محمود.ح"، "صبري. ع"، "أحمد.ا"، "أحمد.ا"، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبتهم بعد أن وجهت إليهم تهمة التنقيب عن الآثار، وذلك على خلفية التحقيقات 9238 لسنة 2022 منشأة القناطر.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين أحدثوا حفرة بعمق 7 أمتار بقطعة أرض فضاء، بواسطة الأدوات المتحفظ عليها، بحثا عن الآثار.

وردت معلومات للمقدم سامح بدوي، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، تفيد بتنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار بقطعة أرض بجوار مقابر قرية الجلاتمة، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على 7 أشخاص، بينهم عاملان ابنا عم، يمتلكان قطعة الأرض.

وجرى العثور على حفرة بعمق 7 أمتار، وأدوات يستخدمونها في التنقيب، وموتور لشفط المياه، وبمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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