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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مجلس جامعة الأزهر يهنئ علوم بنين القاهرة باعتماد برنامجي الجيولوجيا والجيوفيزياء

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى كلية العلوم بنين بالقاهرة برئاسة الدكتور سيد بكري، عميد الكلية، والدكتور احمد رمضان صوفي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور متولي منتصر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ثروت حلمي عبد الحفيظ، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية؛ بمناسبة حصول برنامجي: الجيولوجيا، والجيوفيزياء، على شهادة الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وأشاد رئيس الجامعة بكلية العلوم بنين بالقاهرة، التي تضم قامات علمية كبيرة في جميع المجالات العلمية؛ حيث كانت الكلية في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد المؤسسي منذ نحو خمس سنوات، وحصل عديد من أعضاء هيئة التدريس بها على جوائز الدولة التقديرية والتشجعية إضافة إلى حصول الدكتور عبد الشافي فهمي عبادة، الأستاذ بقسم الرياضيات على جائزتي: النيل، وكوامي نكروما، وتم تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجانب ذلك فإن هناك بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية قد تضمنهم تقرير جامعة ستانفورد ضمن العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم.

برامج قسم الجيولوجيا تتضمن: برنامج الجيولوجيا الخاصة، وبرنامج الجيوفيزياء، وبرنامج الجيوكيمياء، وبرنامج الجيولوجيا والكيمياء.

مجلس جامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات لامتحانات التصفية السبت القادم

 

أعلن مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، عن جاهزية جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم لبدء امتحانات التصفية للفرق النهائية والتي سوف تبدأ يوم السبت القادم الموافق 2 من سبتمبر 2023م.

افتتاح فصول ملحقة وشعب جديدة في تنسيق القبول بالعام الدراسي الجديد

 

صدق مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على الإضافات الجديدة في تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في العام الدراسي الجديد (2023- 2024م).

وأعلن فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن تنسيق القبول هذا العام يتضمن فتح فصول لكلية التمريض للبنات بدمياط، كما يتضمن أيضا افتتاح فصول لكلية التمريض للبنات بأسيوط، ويتضمن أيضا فتح شعبة الشريعة والقانون للبنات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، إضافة إلى فتح نفس الشعبة بكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بالأقصر، كما يتضمن التنسيق أيضا هذا العام افتتاح فصول لكلية الهندسة بنات بمحافظة قنا تكون تابعة لكلية الهندسة بنين الأزهر بقنا، بجانب افتتاح فصول جديدة لكلية البنات الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد تتضمن الشعب الثلاث (أصول الدين - اللغة العربية - الشريعة الإسلامية).

ووجه المجلس الشكر والتقدير إلى اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي؛ لجهودهما في سبيل افتتاح تلك الفصول الملحقة؛ بهدف التيسير على أبناء محافظة الوادي الجديد، ورفع معاناة السفر عنهم.

جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود الهيئة القومية لضمان جودة التعليم قسم الجيولوجيا امتحانات التصفية

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