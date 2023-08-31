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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. التسجيل عبر هذا الرابط.. يعتمد على الساعات.. خبير يكشف الهدف من تقليص مدة الدراسة بالكليات

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

الآن كوكب زحل ملك الحلقات وسيد الخواتم بجوار القمر| شاهد

تشهد سماء مصر الآن، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع كوكب زحل (ملك الحلقات وسيد الخواتم)، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

 

زراعة القاهرة توضح شروط تحويل المصريين.. تفاصيل

أعلن الدكتور سامح عبد الفتاح، عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة،  عن شروط تحويل المصريين الذين يدرسون بالخارج.

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. التسجيل عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بدءا من أمس، الأربعاء، الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

 

أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا عاجلا، حيث أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الجامعات وأنظمتها بالفعل منذ سنوات تتحول لنظم الدراسة بالساعات المعتمدة وتعمل به.

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